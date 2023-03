Arrombou casa e agrediu ex-sogros com catana e martelo

T.R.A. Hoje às 13:18 Facebook

Um homem de 38 anos arrombou a casa dos ex-sogros, de 73 e 76 anos, e agrediu-os violentamente com uma catana e um martelo. A PSP conseguiu deter o suspeito quando este se preparava para fugir do local, na Ribeira Grande, nos Açores. Ficou em prisão preventiva.

Os polícias foram alertados na madrugada de terça-feira para possíveis danos numa residência na freguesia do Pico da Pedra, concelho da Ribeira Grande. A patrulha acorreu de imediato e deteve um suspeito que se preparava para fugir do local.

Ao entrar na casa, os agentes depararam-se com a porta da entrada totalmente destruída, diversos vestígios de vidros e gotas de sangue no chão e nas paredes. Encontraram o casal de idosos que residia na habitação, ex-sogros do detido. Explicaram que se encontravam a dormir, quando, por volta das 6.00 horas, ouviram alguém a destruir a porta da entrada.

Viram o suspeito a entrar na sua casa armado com uma catana e um martelo. Por temerem pelas suas vidas, refugiaram-se no quarto. O homem não se demoveu. Destruiu a porta e forçou a entrada no quarto e atacou brutalmente o casal. Agrediu o idoso na zona da boca, partindo-lhe os dentes e causando-lhes lesões no ombro e antebraço. Sem parar, atacou a idosa desferindo-lhe uma pancada na zona da cabeça, provocando-lhe um corte profundo. Ambos foram encaminhados para o hospital para tratamento médico.

O homem, de 38 anos, foi detido. Dado a existência do perigo de continuação da atividade criminosa contra as vítimas, recolheu à sala de detenção em Ponta Delgada. Foi apresentado à Autoridade Judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Atendendo à natureza do crime a investigação criminal irá decorrer na responsabilidade da Polícia Judiciária.