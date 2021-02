Arrumador de carros detido por desobediência ao recolhimento obrigatório

Salomão Rodrigues Hoje às 12:36 Facebook

A PSP deteve, na manhã desta terça-feira, em Ovar, um homem de 41 anos, arrumador de carros, por incumprimento ao dever geral de recolhimento obrigatório.

O homem foi intercetado na via pública a exercer a atividade de "arrumador de automóveis", diz a PSP. "Não sendo considerada uma exceção necessária e urgente para a circulação de pessoas na via pública, na atual fase do Estado de Emergência", acrescenta o comunicado.

O indivíduo já tinha sido notificado verbalmente, em diversos momentos, pela prática do mesmo ilícito, contudo, "de forma reiterada, afirmou que iria permanecer naquele local a praticar a mesma atividade, pelo que foi detido".

De referir, que o indivíduo já havia sido autuado, na segunda-feira, pelo incumprimento ao dever de recolhimento obrigatório, tendo, à data, regressado ao seu domicílio.