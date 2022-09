ARS do Norte paga 150 mil euros a doente que perdeu pernas

Luís Moreira Hoje às 08:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Erro de diagnóstico no antigo Hospital de São Marcos levou a amputação dos membros. Processo chega ao fim de 17 anos depois.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte vai ter de pagar 150 mil euros, mais juros, a um utente do antigo Hospital de São Marcos, de Braga, que ficou sem as duas pernas, devido a erros de diagnóstico e à falta de equipamentos e de recursos humanos. O processo chega ao fim 17 anos depois dos factos, que se reportam a 2005.

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que acaba de transitar em julgado, dá uma nega à ARS do Norte, que tinha feito um pedido de revista da sentença do Tribunal Central Administrativo do Norte (2.ª instância), o qual, por sua vez, havia confirmado a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (1.ª instância).