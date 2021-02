ASAE apreende 4,7 milhões de máscaras irregulares

JN Hoje às 11:27 Facebook

Inspeção a distribuidor detetou milhões de máscaras comunitárias e EPI importadas, incluindo para crianças, com irregularidades a nível de rotulagem, marcações "CE" indevidas e falta de certificados.

A Unidade Regional do Sul da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 4 662 945 máscaras, incluindo máscaras de uso comunitário e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de doze modelos distintos, todas importadas, das quais se destacam 338 550 máscaras de uso comunitário para crianças, num valor total aproximado de cerca de 458 mil euros.

A operação de fiscalização visou um distribuidor localizado no município do Seixal. Segundo um comunicado emitido esta segunda-feira, "todos os modelos analisados e apreendidos apresentavam irregularidades ao nível da rotulagem, nomeadamente, a falta de tradução para língua portuguesa, a falta de identificação do importador e do responsável pela colocação do produto no mercado, a indevida marcação "CE" e a falta de declarações de conformidade/certificados que atestem a segurança dos produtos".

A ASAE acrescenta que, até ao momento, foram apreendidas mais de 9 milhões de máscaras por irregularidades diversas mantendo-se a desenvolver "ações de fiscalização em prol da sã e leal concorrência entre operadores económicos e da defesa e da segurança dos consumidores".