ASAE apreende instrumentos de medição no valor de 128 mil euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje ter apreendido na região Centro, instrumentos de medição, no valor de 128 mil euros, na sequência de uma operação de fiscalização.

"Esta ação teve como objetivo verificar junto dos operadores económicos o cumprimento do controlo metrológico dos instrumentos de medição, que constitui uma obrigação do Estado, devido à importância dos instrumentos de medição que são utilizados nas transações comerciais, operações fiscais, segurança, proteção do ambiente ou saúde", explica, em comunicado, a ASAE.

A operação de fiscalização, no âmbito do controlo metrológico dos instrumentos de medição, decorreu durante as últimas semanas, nos concelhos da Covilhã, Fundão Oleiros, Sertã e Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco) e Mêda, Guarda, Pinhel (distrito da Guarda).

Segundo a ASAE "foram instaurados 29 processos de contraordenação por falta de controlo metrológico e apreendidas sete básculas em indústrias, 19 balanças em peixarias, pastelarias, frutarias e padarias, seis contadores de tempo (bilhares) em estabelecimentos de restauração e bebidas e um equipamento destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos num parque de estacionamento".

No total, o valor estimado da apreensão cifra-se nos 127.650 euros.