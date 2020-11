ASAE apreende mais de 3500 euros em carne e instrumentos

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

Cento e sete empresas foram fiscalizadas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, numa operação aos talhos e estabelecimentos de comércio a retalho com secção de talho, tendo sido detetadas 39 infrações e efetuadas apreensões no valor de de 3527 euros.

Em comunicado, a ASAE adianta que esta operação de fiscalização, a nível nacional, levou ainda à instauração de 25 processos contraordenacionais, tendo um operador económico do setor ficado com a atividade "parcialmente suspensa".

As apreensões, num valor superior a 3500 euros, são relativos a carne, pré-cozinhados e instrumentos de pesagem, indica a ASAE. A operação de fiscalização teve como principal objetivo a verificação dos requisitos específicos da atividade do setor, com particular incidência na verificação das temperaturas de conservação e de exposição dos produtos cárneos.

A verificação da prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, particularmente a informação relativa ao país de origem ou ao local de proveniência e à rotulagem obrigatória da carne de bovino foi outro dos objetivos da ação efetuada pela ASAE de norte a sul do país.

Como principais infrações detetadas, a ASAE destaca o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, o incumprimento ao nível da rotulagem da carne ou produtos cárneos e o incumprimento ao nível do processo ou processos baseados nos princípios do HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo).

A ASAE adverte que continuará a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, em prol de uma "sã e leal concorrência entre operadores económicos", na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores.