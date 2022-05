ASAE apreende milhares de litros de vinho da Bairrada e Dão

Beatriz Azeredo Hoje às 14:43 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 1856 garrafas de vinho com rótulos de vinho da "Bairrada", sem que tivessem sido certificadas pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, e 292 "bag-in-box" com cinco litros cada também com denominações que não foram autorizadas.

Numa ação de fiscalização visando o combate à preparação, distribuição e comercialização ilegal de vinhos, levada a cabo nos concelhos de Anadia, Oliveira de Azeméis, Mortágua, Satão e Viseu, a ASAE apreendeu as garrafas e as caixas não licenciadas pelas Comissões Vitivinícolas da Bairrada e Dão.

Foi por isso instaurado um processo-crime por "usurpação de denominações de origem e indicação geográfica", fraude sobre mercadorias e uma contraordenação por utilização de rótulos indevidos.

No âmbito desta ação foram também feitas colheitas de amostras para avaliar a qualidade do vinho.