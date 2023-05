ASAE apreende oito bilhetes para Coldplay e faz sete detenções

JN Hoje às 10:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu oito bilhetes e deteve sete indivíduos pela prática do crime de especulação. Estavam a promover nas redes sociais a venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay a preços muito superiores ao valor facial.

As ações ocorreram em Lisboa, Vila Nova de Gaia, Setúbal e Maia. Segundo um comunicado da ASAE, a venda dos bilhetes era promovida através de anúncios nas redes sociais a preços muito acima do seu real valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 80 e 165 euros por bilhete.

Foram registados cinco processos-crime. Após comparência em tribunal foram emanadas decisões de suspensão provisória dos processos por períodos que oscilam entre cinco a dez meses. Para tal, os arguidos terão de pagar, a título de injunção, valores que oscilam entre os 300 e os 400 euros.

PUB

Um dos processos transitou para inquérito por se tratar de um cidadão menor de idade.

A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos.