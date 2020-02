ASAE apreendeu 37 bilhetes antes do início do F.C. Porto - Benfica

Inês Banha Hoje às 20:38 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu, este sábado, 37 bilhetes para o F. C. Porto - Benfica que se encontravam à venda na Internet. Sete dos ingressos eram falsos, um era um cartão de sócio e outro um convite.

"Como resultado da ação que decorreu nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde e Matosinhos foram instaurados 14 processos-crime por especulação e venda irregulares de bilhetes a atingir valores de lucro de 350% acima do valor facial", adianta, em comunicado, a ASAE.

Durante a operação, foram detidos e constituídos arguidos 17 adultos, enquanto um menor de 16 anos "foi identificado ao abrigo da Lei Tutelar Educativa".

De acordo com a nota, "a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial constitui um crime de venda irregular de bilhetes", punível com pena de prisão até três anos.

O jogo, a contar para a 20.ª jornada do campeonato, começou às 20.30 horas deste sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.