ASAE apreendeu em Braga cerca de 3800 artigos contrafeitos à venda online

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, em Braga, cerca de 3800 artigos contrafeitos, que se destinavam a ser vendidos através das redes sociais, nomeadamente do Facebook. Um homem foi constituído arguido.

A operação, realizada através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC) da ASAE, culminou com buscas numa residência, um armazém e em três viaturas. "Foi também realizada uma pesquisa de dados informáticos no telemóvel do suspeito, alegadamente usado para a prática do crime em investigação", refere a ASAE, em comunicado.

No decurso das diligências, foram apreendidos cerca de 3.800 artigos contrafeitos (vestuário, calçado desportivo, marroquinaria e perfumes) num valor total estimado de 60.400 euros, bem como 2.400 euros em dinheiro.

"Muitos dos artigos apreendidos já continham a indicação do nome do comprador a quem se destinavam, evidenciando o elevado volume de vendas praticado e a elevada procura da página de Facebook gerida pelo suspeito".

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Terno de Identidade e Residência.

"A ASAE", conclui o comunicado, "continuará a acompanhar o fenómeno da venda de contrafação online, promovendo a proteção da propriedade industrial e intelectual dos titulares das marcas lesadas e garantindo a proteção dos consumidores".