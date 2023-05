ASAE instaura 16 processos-crime a supermercados por violarem IVA zero

JN Hoje às 12:06 Facebook

Uma operação de fiscalização da ASAE de norte a sul do país, na quinta-feira, resultou na instauração de 16 processos-crime por incumprimento da aplicação do IVA zero no preço dos bens alimentares essenciais.

A isenção de IVA em determinados produtos alimentares foi anunciada pelo Governo no fim de março e entrou em vigor a 18 de abril

Na operação, que visou verificar o cumprimento da lei quanto à isenção de IVA de alguns bens alimentares, foram fiscalizados 160 operadores económicos, "tendo sido instaurados 16 processos-crime por especulação de preços associado à violação da aplicação da medida" em produtos do cabaz alimentar essencial (que inclui pão, legumes, carne, pescado, arroz, fruta, azeite e laticínios).

Foram também registados seis processos-crime "por especulação de preços, designadamente no que se refere a variações de preço afixado face ao preço disponibilizado ao consumidor, com variações a atingirem os 58%". E ainda foram detetadas seis infrações, sendo as principais a falta de afixação de preços, a falta de controlo metrológico e o incumprimento das regras de higiene.

"A maioria dos ilícitos foram praticados em supermercados, minimercados e hipermercados", indica a ASAE.

A ação da ASAE contou com 47 brigadas, num total de 94 inspetores.