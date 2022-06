ASAE instaura dez processos a bares que vendem álcool a menores

JN Hoje às 15:06 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) identificou dois menores por estarem a consumir álcool e instaurou 10 processos contraordenacionais a estabelecimentos por venderem bebidas alcoólicas a jovens com menos de 18 anos.

A "Operação Shaker" realizou-se na quinta-feira, de norte a sul do país, em zonas onde se localizam estabelecimentos de diversão noturna mais frequentados, tendo como principal objetivo, fiscalizar o cumprimento das regras aplicáveis no âmbito da lei do álcool.

De acordo com o comunicado divulgado pela ASAE, foram fiscalizados 78 operadores económicos e instaurados 10 processos contraordenacionais. A venda de bebidas alcoólicas a menores em locais públicos foram as principais infrações detetadas. Durante a operação, foram ainda identificados dois jovens de 17 anos que se encontravam a consumir álcool. A ASAE revela no comunicado que irá prosseguir este tipo de ações de fiscalização em todo o território nacional.