Asfixiou a mulher no sofá e enforcou-se na garagem em Cascais

Uma mulher foi asfixiada, na tarde deste domingo, no Bairro da Tojeira na Abóboda, Cascais, ao que tudo indica pelo marido, que foi encontrado enforcado na garagem da moradia familiar. O casal, ela de 46 anos e ele de 51 anos, encontrava-se em processo de divórcio e os corpos foram encontrados pela filha.

O alerta para as autoridades foi dado, cerca das 13.40 horas, pelo namorado da filha do casal, uma jovem com cerca de 20 anos, que terá sido chamada por um vizinho à habitação, uma moradia de rés-do-chão e primeiro andar, na Rua de São Francisco Xavier, onde o casal estaria a discutir.

"Quando a rapariga, acompanhada pelo namorado, entrou em casa, encontrou a mãe morta num dos sofás de casa. Foi à procura do pai, que encontrou enforcado na garagem", contou ao JN Pedro Araújo, comandante dos Bombeiros Voluntários da Parede.

O namorado acionou o 112 e para o local foram os Voluntários da Parede, com duas ambulâncias, a PSP, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Cascais e uma equipa de psicólogos. Mais tarde chegou o piquete da Judiciária, que ainda se encontra a efetuar diligências na moradia.