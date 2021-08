Assalta carro e cai de cinco metros na fuga

JN Ontem às 21:56 Facebook

Fraturou dois braços ao ser perseguido pelo dono da viatura. PSP do Porto recuperou carteira.

O assaltante de um carro estacionado na Rua de Jorge Viterbo Ferreira, no Porto, junto aos jardins do Palácio de Cristal, fraturou os braços ao tentar fugir do proprietário da viatura, quando se apercebeu de que este se aproximava. O homem de 34 anos, que já tinha conseguido roubar um computador portátil e uma carteira, foi apanhado em flagrante e tentou escapar pela Rua da Restauração, saltando de uma altura de cinco metros. Foi transportado para o Hospital de Santo António, a cerca de 600 metros dali.

Durante a fuga, o homem, que vive no Porto, abandonou o portátil, mas a carteira do dono do carro, um homem espanhol, só foi recuperada já no hospital, informou fonte da PSP.