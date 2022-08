Assaltadas mais de 50 casas por dia com donos em férias

Reis Pinto Hoje às 07:52 Facebook

O verão é sinónimo de férias e se, para muitos, é sinónimo de descanso, para outros é de intensa atividade. É nesta altura que aumentam os assaltos a residências e este ano, nos meses de junho de julho, PSP e GNR registaram 3054 furtos, a uma média diária que ultrapassa a meia centena.

Aliás, e olhando para o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), registaram-se, no ano passado, 8420 assaltos a residências pelos métodos do arrombamento, escalamento ou chave falsa. E, cerca de metade deles (4299) concentraram-se nos meses tradicionais de férias junho, julho e agosto.

Entre 2019 e 2021, a tendência tem sido de descida embora, como notou ao JN fonte da GNR, "os anos de 2020 e 2021 coincidem com a pandemia e, por isso, revelam valores abaixo do que havia registo em 2019". A Guarda assinala, no entanto, uma exceção, no ano passado, quando se verificou "uma maior incidência nos furtos em residências em casas de férias no distrito de Faro".