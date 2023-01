Assaltam instalações de clube de Barcelos e causam prejuízos de três mil euros

As instalações do GRD Campo, que milita no Campeonato Popular de Barcelos, foram assaltadas, na madrugada desta sexta-feira, e os prejuízos ascendem aos três mil euros.

Tudo terá acontecido entre a meia-noite e as 6 horas. Depois de arrombar a porta de entrada, acederam ao interior e roubaram os cabos elétricos nas torres de iluminação. "É desolador", pode ler-se no comunicado da direção do GRD Campo, publicado na página do clube no Facebook.

O GDR Campo está a remodelar as instalações, nomeadamente com a colocação de um relvado sintético e o assalto é um revés nas aspirações do clube. "Um ano intenso de trabalho, com a obra quase pronta. Infelizmente é assim. Enquanto uns trabalham arduamente, faça chuva ou faça sol, e se desdobram em esforços para dar condições aos nossos atletas o mais rapidamente possível, eis que criaturas desprezíveis e sem escrúpulos levam o suor e a boa vontade de muitos", lamentam .