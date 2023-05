Assaltante agrediu ourives com coronhada e levou dinheiro

Um ourives, com 56 anos, foi agredido e assaltado por um homem, esta quinta-feira, no Porto. O assaltante, que terá levado apenas dinheiro, feriu o comerciante com uma coronhada na cabeça.

Segundo a vítima, o indivíduo entrou no estabelecimento, na Rua de Antero Quental, no Porto, cerca das 14.30 horas, e pediu para ver alianças.

Após apreciar diversos modelos, não quis nenhum e envolveu-se numa troca de palavras com o ourives, que subiram de tom até o indivíduo sacar de uma arma e dar uma coronhada na cabeça da vítima. Seguidamente, pegou nalgum dinheiro e fugiu.

Quando a PSP chegou ao local já o ourives estava a receber tratamento.

Por estar envolvida uma arma de fogo, a PSP acionou a Polícia Judiciária que vai investigar a agressão e assalto.