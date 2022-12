Assaltante agride mulher com violência em Tomar e põe termo à vida

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou um jovem de 19 anos como sendo o autor de um assalto e de agressões violentas a uma mulher, na noite de 5 para 6 de dezembro, em Tomar. A vítima está internada no Hospital de S. José, em Lisboa, "livre de perigo", e o suspeito de homicídio tentado pôs termo à vida.

"A vítima foi violentamente agredida com uma arma branca longa, tipo sabre, situando-se as lesões ao nível dos membros superiores, que usou para suster as agressões dirigidas à cabeça e corpo. Foi transportada para uma unidade hospitalar de Lisboa, onde se encontra a receber os devidos tratamentos, em recuperação", informa a PJ em comunicado.

Ao final da tarde de terça-feira, dia 6, a Judiciária teve conhecimento, através da GNR de Tomar, da ocorrência de um suicídio e constatou que as características físicas da vítima e a área de ocorrência coincidiam com as informações recolhidas após o assalto na noite anterior.

"Confirmou-se, entretanto, que o suicida, jovem nacional de 19 anos de idade, correspondia ao suspeito a quem eram dirigidas as investigações pelo homicídio tentado", acrescenta o comunicado