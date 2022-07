Assaltante da Boavista fica em prisão domiciliária

O indivíduo, detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de pelo menos dois assaltos à mão armada na zona da Boavista, no Porto, vai aguardar julgamento em prisão domiciliária. O indivíduo chegou a fotografar o cartão de cidadão de uma vítima para a coagir a não apresentar queixa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, de 27 anos, vai aguardar que estejam reunidas as condições para a reclusão ao domicílio em prisão preventiva.

O indivíduo abordava as vítimas que saíam do trabalho, perto do Continente, na Boavista. De arma em punho, ameaçava as pessoas a quem exigia o cartão multibanco com o respetivo código.

No passado dia 14 de fevereiro, abordou um homem que obrigou a levantar 400 euros e, no final do assalto, exigiu-lhe o cartão do cidadão. Fotocopiou-o e ameaçou a vítima para que não apresentasse queixa. Caso o fizesse, já tinha os dados para, mais tarde acertar contas.

A outra vítima foi assaltada dois dias depois. "Obrigou o ofendido a fornecer o código multibanco tendo procedido posteriormente a vários levantamentos bancários", precisa a PJ.