Assaltante de bancos arrependido entregou-se às autoridades

Homem roubou, à mão armada, ABANCA, em Faro. Um dia depois do crime entregou-se numa esquadra da PSP e foi detido pela PJ.

O assaltante que, na semana passada, roubou à mão armada cerca de 400 euros num banco de Faro, entregou-se, no dia seguinte, numa esquadra da PSP e foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). Com 40 anos e com antecedentes criminais pelo mesmo crime, o assaltante vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

No dia do assalto, o JN deu conta que o crime ocorreu pelas 11 horas, no banco ABANCA, situado no largo da Pontinha. Descreveu também que o ladrão entrou com uma arma de fogo, que levava escondida no casaco, e ameaçou os funcionários da entidade bancária. Estes entregaram o dinheiro que estava numa das caixas e o assaltante saiu com um saco na mão. Depois, fugiu numa viatura, que estava parada junto à agência bancária, e onde era aguardado por, pelo menos, um cúmplice.

Investigação continua

Um dia depois de ter cometido o crime, o assaltante arrependeu-se, dirigiu-se a uma esquadra da PSP e confessou a autoria do assalto. A Polícia comunicou, então, o caso à PJ que, em comunicado, refere ter reunido "indícios suficientes para imputar ao arguido um roubo e uma tentativa" de roubo. "O detido, de 40 anos e com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de atuação criminosa, foi presente à Autoridade Judiciária competente em Faro, que determinou a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta a PJ.

Apesar da detenção, a investigação continuará para apurar se o agora detido está relacionado com outros crimes cometidos.