Assaltante de gasolineiras detido por populares em Braga

Um assaltante de gasolineiras foi detido por populares na cidade de Braga quando acabava de roubar 150 euros da estação de serviço nascente da Prio, em Maximinos, tendo-o logo entregue à PSP, ao princípio da tarde desta quarta-feira.

O ladrão, de 44 anos, utilizou um x-ato para roubar todo o apuro da caixa, cerca de 150 euros, da Prio na zona nascente da Avenida Cidade do Porto, em Maximinos, Braga, mas à saída da loja de conveniência foi apanhado por populares, entre os quais clientes daquele posto de abastecimento de combustíveis.

A PSP de Braga, alertada pelos responsáveis da Prio, deteve o suspeito, que tudo indica ser o mesmo homem que ao final da manhã desta quarta-feira tentou roubar a funcionária da BP da Circular Sul, na Avenida Miguel Torga, em Nogueira, também situada no lado nascente, tendo valido a resiliência da vítima, a quem o assaltante tapou a boca, tentando levar-lhe o dinheiro da caixa, só que a jovem enfrentou o bandido, defendendo-se com o agrafador que tinha à mão, enquanto dois clientes que estavam na estação de serviço não o perseguiram, por receio da sua reação, já que o bandido tinha consigo uma arma branca.

Dois agentes da PSP de Braga chegaram rapidamente ao local, mas o ladrão tinha fugido pelas traseiras de uma urbanização, em direção a um descampado, até que cerca de duas horas depois, ao consumar o roubo na Prio de Maximinos acabou por ser detido à mão de populares, que o entregaram à Polícia de Segurança Pública.

A partir do trabalho dos dois agentes do carro-patrulha, que chegaram rapidamente à BP em Nogueira, toda a investigação subsequente à detenção mais tarde em Maximinos viria a ser facilitada pela tarefa de ambos os polícias, que tiveram acesso às imagens de vídeo do assaltado frustrado em Nogueira, servindo de prova para o processo criminal que levou à sua detenção, sendo presente esta quinta-feira de manhã ao juiz de instrução criminal de Guimarães, a fim de ser submetido a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das respetivas medidas coativas.