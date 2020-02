Assaltante de idosa engoliu fio e brincos de ouro roubados

Alexandra Lopes Hoje às 08:16 Facebook

Roubou um fio e uns brincos de ouro a uma idosa, domingo, em Vale S. Cosme, Famalicão. Mas quando foi apanhado, engoliu os objetos, na tentativa de não ser ligado ao crime.

De nada adiantou. O assaltante, de nacionalidade guineense, acabou detido e submetido a uma cirurgia no hospital para retirada dos objetos do organismo.

A situação aconteceu pouco antes das nove horas. "A minha mãe estava na casa de banho e o meu pai no quarto e ouviram passos no corredor. Quando vieram ver o que era, depararam-se com um homem", conta, ao JN, Silvino Costa, o filho do casal que acabou por seguir no encalce do indivíduo e reteve-o até chegar a GNR.