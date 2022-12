Assaltante de loja em Barcelos sofre crise de abstinência no tribunal

Uma juíza de turno do Tribunal de Vila Verde decidiu, este sábado, pôr em prisão preventiva o homem, de 27 anos, que tinha sido detido por um assalto à mão armada, numa loja de conveniência de um posto de combustíveis da freguesia de Várzea, em Barcelos. O arguido tem problemas de toxicodependência e, já no tribunal, mas ainda antes de começar a ser interrogado, teve o que terá sido uma crise de abstinência, que exigiu a chamada do INEM.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, equipados numa ambulância protocolada com o INEM, prestaram assistência ao detido, atrasando o início interrogatório. Prestada a assistência, a juíza de turno quis saber se poderia iniciar a diligência, ouvindo dos bombeiros que o homem estava "estabilizado".

A magistrada decidiu aplicar a medida de coação mais pesada, atendendo a que o arguido cometeu o assalto com recurso a uma arma de fogo e numa altura em que gozava da suspensão de uma pena de prisão por outro crime do mesmo tipo.

Apanhado por acaso

Na sexta-feira, um militar da GNR entrou na loja de conveniência de Várzea para deixar um panfleto do programa Comércio Seguro, quando se deparou com o assaltante, munido de uma pistola, a contar as moedas que acabava de roubar.

Tal como o JN noticiou, o assaltante, de 27 anos, fugiu dali, mas uma patrulha da GNR de Barcelos moveu-lhe uma perseguição e, minutos depois, deteve-o nas imediações de um centro comercial.