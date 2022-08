Assaltante detido pela GNR quando tentava fugir por uma janela

R.P. Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve um homem que foi surpreendido a assaltar uma residência na Costa de Caparica. O indivíduo já estava na posse de dinheiro e diversos objetos que havia furtado.

A detenção ocorreu, este domingo, na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto numa residência. Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e viram o suspeito a tentar fugir a partir de uma janela da habitação.

O suspeito foi intercetado e verificou-se que transportava dinheiro e diversos objetos pessoais subtraídos do interior da habitação, os quais foram apreendidos.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial da Trafaria. O detido deverá ser ouvido, esta segunda-feira, em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Almada.