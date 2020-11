Assaltante furta carro à saída do tribunal

Francisco Pedro Hoje às 12:29 Facebook

Um homem de 42 anos, levado a tribunal após ter sido detido por furto de bens num supermercado, saiu da audiência com o juiz de instrução criminal e, já no exterior do Palácio da Justiça das Caldas da Rainha, furtou um veículo para se deslocar.

A GNR voltou a dar-lhe voz de prisão, após meia hora de perseguição na autoestrada do Oeste (A8), informou esta quarta-feira aquela força de segurança.

A aventura deste assaltante começou no passado domingo, quando foi detetado por uma patrulha da GNR do Bombarral a circular na via pública com um carrinho de compras, nas imediações de um supermercado. Ao ser abordado pelos militares, o homem demonstrou algum nervosismo, o que levantou suspeitas. Depois de efetuadas algumas diligências, verificou-se que tinha furtado os bens que transportava, no valor de 426 euros.

Na sequência desta detenção, na segunda-feira, o suspeito foi levado ao Tribunal das Caldas da Rainha para lhe serem aplicadas as medidas de coação, mas quando abandonou a instalações, voltou a prevaricar. Furtou um automóvel nas imediações do Palácio da Justiça e dirigiu-se para a A8, em direção a Lisboa. Viria a ser intercetado, meia hora depois, nas portagens do Ramalhal.

Detido novamente, foi presente para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, de onde saiu em liberdade, mas obrigado a apresentar-se diariamente no posto policial da sua área de residência.

Segundo a GNR, o homem tem antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e já havia sido condenado a oito meses de prisão, com pena suspensa, por furto em estabelecimento comercial.