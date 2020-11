Assaltante que lançou pânico na Feira usou arma de plástico

Catarina Silva e Salomão Rodrigues Hoje às 20:02 Facebook

A dupla de assaltantes que na quarta-feira lançou o pânico em Santa Maria da Feira ao assaltar uma padaria e duas mercearias à mão armada usou, afinal, uma arma de plástico para intimidar as vítimas.

Um dos ladrões, de 37 anos e natural de Águeda, que foi detido após embater num carro da GNR, foi ouvido esta quinta-feira à tarde em primeiro interrogatório judicial, no tribunal da Feira, e ficou em prisão preventiva. O outro elemento da dupla ainda continua a monte.

O caso aconteceu na quarta-feira de manhã, entre as 11.15 horas e o meio-dia. Dois assaltantes armados, que seguiam num carro furtado na Figueira da Foz, roubaram três estabelecimentos comerciais em poucos minutos. Um deles, o que já foi detido, entrou na padaria "O Forninho do Seixal", em Milheirós de Poiares, de rosto tapado, e apontou a arma, uma cópia de um revólver em plástico, à funcionária e a dois clientes que lá estavam para que lhe desse o dinheiro da caixa registadora.

Entrou no carro onde estava o cúmplice à sua espera e, logo a seguir, assaltou a mercearia "Mercado Sarita", na mesma freguesia, onde mandou a dona entregar o dinheiro e deitar-se no chão. Daí seguiram para Romariz para roubar o "Maria Clara Supermercados" seguindo o mesmo "modus operandi".

Os assaltantes fugiram a grande velocidade, mas presume-se que a fuga tenha sido interrompida para que um deles escapasse a pé. O outro seguiu marcha até embater, ainda em Romariz, numa viatura da GNR de Santa Maria da Feira, que já tinha sido alertada. O suspeito de três roubos e um crime de arma proibida (uma navalha) ficou, esta quinta-feira à tarde, em prisão preventiva.

Contactada pelo JN, a advogada do arguido, Sara Silva, afirmou que vai recorrer da medida de coação. "Não concordo com a medida de coação aplicada ao arguido, por isso vou recorrer", disse. Ao que o JN apurou, o criminoso tinha saído em liberdade em julho de 2019. Terá no historial crimes de roubo, condução sem habilitação legal, furto qualificado e desobediência.

O outro elemento da dupla ainda continua a monte, apesar das buscas da GNR. Os dois estarão envolvidos em furtos que aconteceram nas últimas semanas em Anadia e Águeda.