Assaltantes atacam duas máquinas de tabaco no espaço de uma hora

Um restaurante e um café foram assaltados, na madrugada desta quinta-feira, entre as 3 e as 4 horas, em Torres Vedras e Loures, no distrito de Lisboa. Os assaltantes destruíram as máquinas de tabaco e levaram tudo o que estava no seu interior. Roubaram ainda o fundo de caixa, de 50 euros, dos dois estabelecimentos.

O restaurante "O Larana", em Outeiro da Cabeça, Torres Vedras, foi assaltado pelas 3 horas. "Arrombaram a porta de entrada e foram diretamente à máquina, destruindo-a por completo. Levaram tudo, foi a primeira vez que nos aconteceu isto", conta, ao JN, Miguel Ferreira, marido da proprietária do estabelecimento, acrescentando que roubaram ainda o fundo de caixa. "Tiraram as notas todas, no valor de 50 euros. Estava carregada de moedas, mas não mexeram em nada", relata.

Quarenta e cinco minutos depois, no Café Raposa, no Prior Velho, em Loures, os assaltantes usaram o mesmo método. "Partiram a máquina toda, ficou toda destruída", descreve Ana Lopes, funcionária. Além do tabaco, roubaram o fundo de caixa, também no valor de 50 euros. "No total, tive um prejuízo de três mil euros, que deverá subir quando substituir as janelas que partiram para entrarem, através de um acesso que tenho ao café, no quintal", explica ainda.

À redação do JN chegou a informação de que, na madrugada desta quinta-feira, houve ainda um assalto do mesmo tipo na Tasquinha d'Aldeia, em Mafra. Contudo, nem a PSP nem a GNR confirmaram a ocorrência. Também não foi possível contactar ninguém, por via telefónica, no estabelecimento.

Nas últimas semanas, as máquinas de tabaco motivaram outros assaltos na Grande Lisboa. Foi o caso, há cerca de um mês, da Pastelaria Batalha, também em Mafra, confirmou uma fonte local.