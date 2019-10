Assaltantes detidos por dono do apartamento que estavam a roubar na Maia

Reis Pinto Hoje às 12:36 Facebook

Dois homens, de 26 e 38 anos, foram detidos, na noite de sábado, após terem sido surpreendidos a assaltar um apartamento na zona dos Maninhos, na Maia. Os indivíduos foram manietados por moradores e entregues à PSP.

A tentativa de assalto ocorreu, cerca das 21.30 horas, na Rua de Fernando Almeida. O proprietário do apartamento regressava a casa quando viu luzes acesas e pediu ajuda aos vizinhos, enquanto chamava a Polícia.

Quando chegou à porta de casa ouviu barulhos no interior e, juntamente com vizinhos, bateu à porta, pedindo aos indivíduos para saírem.

Gerou-se uma enorme confusão, com um dos assaltantes a tentar saltar pela janela do primeiro andar, enquanto no exterior já outros moradores o aguardavam. Acabou por fugir para a garagem, onde foi manietado, juntamente com o cúmplice.

Na rua, parado em segunda fila, estaria um carro com um terceiro elemento, que arrancou a alta velocidade quando se apercebeu das movimentações.

A PSP chegou, dizem os moradores, cerca de 40 minutos após ter sido chamada e levou os dois homens para a esquadra.