Assaltantes em fuga após perseguição com tiros em Castelo de Paiva

Roberto Bessa Moreira com Fernanda Pinto Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Dupla furtou empresa de Castelo de Paiva e teve de abandonar a viatura quando foi intercetada pela patrulha da GNR. Dois homens continuam a monte.

Militares da GNR de Castelo de Paiva realizaram disparos de advertência para acabar com uma perseguição a dois suspeitos da autoria, momentos antes, de um assalto a uma empresa. Mesmo com os tiros, a dupla abandonou a viatura e conseguiu escapar a pé por entre os montes do lugar da Ladroeira, na vila paivense. A GNR procura, agora, confirmar a identidade dos assaltantes para avançar com a sua detenção.

Segundo o JN apurou, o alerta para o assalto a uma empresa situada na Zona Industrial das Lavagueiras foi dado pelas 23.20 horas desta terça-feira, levando, de imediato, a que uma patrulha se deslocasse ao local. Porém, quando os militares chegaram junto à empresa de sistemas de ventilação ali situada já não havia rasto dos homens que tinham furtado vários tubos de inox. Deu-se início, então, a uma busca com base nas informações da marca, modelo e cor da viatura usada pelos assaltantes e que foram fornecidas aos militares por um morador.

Uma busca que deu resultados pouco depois, quando a carrinha foi localizada por uma patrulha a circular ainda no concelho de Castelo de Paiva. Nessa ocasião, os guardas tentaram abordar os suspeitos, mas estes iniciaram uma fuga que só terminou no lugar da Ladroeira, na freguesia de Bairros. Nesta localidade, os homens abandonaram a viatura e continuaram a fuga a pé. E nem os disparos de advertência efetuados pelos militares fizeram com que parassem a marcha.

A GNR já tem dados que podem levar à identificação dos assaltantes, mas ainda não conseguiu concretizar a sua detenção. A investigação do caso passa, neste momento, por perícias a realizar à viatura apreendida.