Assaltantes investem com carrinha contra hipermercado no Porto

Dois assaltantes embateram com uma carrinha contra um hipermercado do Continente, na Rua de Serpa Pinto, no Porto. Os homens estariam a tentar assaltar uma caixa de multibanco.

A Polícia Municipal do Porto intercetou dois assaltantes que embateram em marcha-atrás com uma carrinha Ford Transit, esta quinta-feira à noite, por volta das 22.45 horas, contra um hipermercado do Continente. O estrondo do embate contra a montra alertou agentes da Polícia Municipal que estavam na Rua Serpa Pinto.

Foram necessários disparos para o ar para controlar os dois homens, segundo fonte policial. Os dois assaltantes, que quereriam assaltar a caixa de multibanco, ficaram feridos devido ao embate contra a montra do hipermercado e não devido à ação policial.

Os dois homens ainda tentaram fugir, mas foram rapidamente intercetados pelas autoridades uns metros à frente. A PSP esteve no local e ao final da noite, procediam-se a operações de limpeza e de substituição do vidro da montra partida.