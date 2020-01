Assaltantes levam armas de caça de loja na Trofa

Hoje às 21:44 Facebook

O estabelecimento comercial Sportrofa, situado na Rua D. Pedro V, no centro da cidade da Trofa, foi assaltado durante a madrugada, tendo sido furtadas algumas armas de caça. As armas estavam guardadas no interior do estabelecimento.

A entrada da loja foi arrombada, mas só ao início da manhã desta quarta-feira é que a GNR foi alertada para o assalto na Sportrofa. O alerta do furto e das portas arrombadas foi dado por populares que passaram no local e trataram de avisar as autoridades.

A loja onde estavam as armas de caça não tem alarme. O caso, sucedido no centro da localidade e a envolver o roubo de armas, está a ser averiguado pela GNR da Trofa, que tomou conta da ocorrência.