Encapuzados assaltaram, na madrugada de sexta-feira, um posto de combustível, em S. Roque, Oliveira de Azeméis.

O furto ocorreu por volta das quatro da madrugada, com os assaltantes a entrarem pela vitrina do estabelecimento. Após conseguirem pegar no tabaco e nos chocolates, fugiram de imediato do local num carro.

A GNR tomou conta da ocorrência.