Assaltaram garagem de prédio para levar jantes e bancos de carros

Desconhecidos assaltaram, na madrugada desta terça-feira, três carros estacionados numa garagem coletiva de um prédio de São João de Ver, Feira. Levaram jantes e bancos de viaturas "Audi".

O furto ocorreu durante a noite, com desconhecidos a entrarem na garagem, que não apresenta qualquer sinal de arrombamento nas portas de acesso.

Já no interior, partiram o vidro a uma das viaturas para se apoderarem do "macaco hidráulico" com o qual retiraram as jantes a um outro carro "Audi".

Outras duas viaturas, da mesma marca, foram também alvo de furto. Numa levaram os dois bancos da frente e na outra retiraram apenas o banco do pendura.

"Fui alertada às seis da manhã a dizerem-me que o meu carro foi assaltado. Quando chegamos à garagem vimos que, para além do nosso, outros dois carros tinham também sido assaltados", contou, ao JN, Filipa Gonçalves.

Diz que lhe retiraram um dos bancos do carro e levaram diversos documentos. "Partiram dois vidros do carro, levaram um dos bancos e ainda tentaram levar um segundo banco, mas devem ter-se assustado com alguma coisa e já não o levaram".

Afirma que foram, ainda, furtados diversos documentos pertencentes ao marido, como a carta de condução e vários cartões Multibanco e o comando do portão da garagem.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.