Assaltava bombas de gasolina para furtar botijas de gás

A PSP deteve um homem, com 51 anos, que se dedicava ao furto de botijas de gás em postos de abastecimento de combustíveis e de armazéns, em Sintra. É suspeito de 12 furtos, tendo provocado prejuízos de cerca de 50 mil euros.

O indivíduo foi intercetado na passada sexta-feira, e segundo refere a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira, o indivíduo assaltou diversos postos de abastecimento de combustíveis durante a madrugada, cometidos em diversas freguesias do concelho de Sintra.

Em todos eles o suspeito arrombava os cadeados dos locais de armazenamento das botijas de gás, "furtando todas as unidades que se encontrassem no local".

"Após recolha de informação foi possível apurar as características do suspeito e das viaturas utilizadas para transportar as botijas de gás. Apurou-se também que o suspeito se dedicava ao furto no interior de armazéns, onde através de arrombamento furtou e danificou objetos no valor de cerca de 52 mil euros", revelou a Polícia.

A Polícia conseguiu localizar o suspeito e um armazém onde "guardava as botijas de gás, que aguardavam venda, e as ferramentas utilizadas para proceder ao arrombamento dos recetáculos e cadeados e ainda outros objetos relacionados com a prática dos crimes que efetuava".

Durante as buscas foram recuperadas oito botijas de gás, quatro cadeados danificados, dois pés de cabra, uma marreta, duas malas com ferramentas diversas e um carrinho porta cargas, entre outros objetos.

Foi ouvido em primeiro Interrogatório Judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.