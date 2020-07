Assaltavam chineses que escondiam dinheiro ao Fisco

Alexandre Panda Hoje às 13:11 Facebook

Sabiam que vários empresários chineses depositavam regularmente nos bancos avultadas quantias em dinheiro que não declaravam ao Fisco e aproveitaram para os assaltar, seguros de que não se queixariam às autoridades.

Altamente profissionalizado e organizado, este grupo de cinco assaltantes também atacava funcionários de empresas de transportes de valores e conseguiu, em dez golpes, lucrar 375 mil euros, até ser detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto em janeiro deste ano, em flagrante delito. Foram agora acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de roubo, furto, incêndio e falsificação de documentos.

De acordo com a acusação do MP, o grupo era liderado por José Maia, 50 anos, saído da cadeia em 2016 e atualmente a cumprir quatro anos de prisão por roubo. Luís Nunes, 32 anos, e Fernando Teixeira, de 31, eram os outros elementos do núcleo duro. Especializaram-se em dois tipos de assaltos à mão armada, altamente rentáveis.