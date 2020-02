Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:11 Facebook

Dois indivíduos encapuzados e armados com arma de fogo assaltaram, esta quarta-feira de manhã, uma dependência do Bando Santander Totta em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, os assaltantes, que "tinham sotaque espanhol", fugiram apeados do local após o assalto.

Desconhece-se a quantia furtada e se no momento do assalto, cerca das 9.20 horas, havia clientes no interior do banco.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.