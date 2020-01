Assalto à mão armada em Gondomar fere duas mulheres

Adriana Castro Hoje às 22:25, atualizado às 22:45 Facebook

Dois homens tentaram assaltar o restaurante "Rei da Tasca", em Gondomar. Face à resistência de um funcionário, o assaltante disparou a arma, ferindo duas mulheres.

Dois homens tentaram assaltar o restaurante "Rei da Tasca", na Rua Caminho do Rego, em São Cosme, Gondomar. Um deles, armado com uma caçadeira ("shotgun"), avançou fonte oficial da PSP, acabou por ferir duas mulheres: a proprietária e uma cliente.

Um dos indivíduos manteve-se à porta do estabelecimento, enquanto o outro entrava e se preparava para roubar o dinheiro disponível na caixa registadora, cerca das 21 horas. A colega junto à caixa afastou-se de imediato, receosa do que poderia acontecer, contou ao JN uma trabalhadora do restaurante.

No entanto, o funcionário que se encontrava ao balcão, perante a intenção do assaltante, aproximou-se do homem de forma impedir o roubo. O indivíduo que se encontrava à porta, que estava armado com a "shotgun", ao observar a resistência do trabalhador, e com medo que o colega pudesse ficar ferido, entrou no estabelecimento comercial e disparou, deixando a proprietária e uma cliente com ferimentos ligeiros. Após os disparos, os dois indivíduos puseram-se em fuga.

"Acabaram por não levar nada, mas ficamos todos com muito medo. Os clientes que estavam aqui não sabiam o que fazer", revelou ao JN uma trabalhadora do "Rei da Tasca". Pouco mais de uma hora após o incidente, os clientes permaneciam dentro do restaurante, bem como os trabalhadores, a aguardar a chegada da Polícia Judiciária, a quem o caso está agora entregue.

"Eles fugiram, mas como puseram a mão na porta pode ser que os consigam identificar", justificou a funcionária.