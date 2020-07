Assalto em Famalicão: "Ele vai espetar a faca e vamos morrer todos aqui"

Alexandra Lopes Hoje às 09:54 Facebook

Testemunhas descreveram roubos de "China" e comparsas. Assaltante riu-se em tribunal mas depois pediu desculpa.

Catarina Pereira estava prestes a deixar o cabeleireiro onde é cliente, em Famalicão, quando dois homens entraram de rompante, armados com uma faca, a dizer que era um assalto. Queriam dinheiro. Aconteceu em setembro do ano passado.

"Foi um assalto violento e traumatizante", disse a vítima, na quinta-feira, no Tribunal de Guimarães, no julgamento de Sérgio, conhecido por "China", Vítor ("Tejo") e Ana, namorada de "China", acusados de múltiplos roubos a cabeleireiros e postos de abastecimento de combustíveis, no norte do país.