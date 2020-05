Assalto em Vila do Conde: "Apontaram-lhes pistolas à cabeça e roubaram 1800 euros"

Ana Trocado Marques Hoje às 22:15 Facebook

Dois funcionários do distribuidor de gás A. Ferreira foram, esta terça-feira, à hora do almoço, assaltados à mão armada na rua dos Mares da Gronelândia, nas Caxinas, Vila do Conde.

Os três assaltantes, explicou, ao JN, fonte da empresa, "atravessaram uma carrinha na estrada, obrigando o camião do gás a parar, apontaram-lhes pistolas à cabeça e obrigaram-nos a entregar o dinheiro. Roubaram 1800 euros em dinheiro e cheques".

No camião, seguiam dois funcionários, de 35 e 38 anos. Na carrinha, segundo contaram à PSP, estariam três pessoas, todas de máscaras: um saiu da mala, o outro do carro e o terceiro ficou ao volante.

De pistolas em punho, exigiram-lhe todo o dinheiro. O motorista ainda reagiu. Acabou agredido com "duas bofetadas e dois socos".

A A. Ferreira deixa o alerta para outros distribuidores: "Cuidado! Com menos gente na rua e a crise a apertar, vai acontecer mais vezes".