Assalto milionário ao Banco de Portugal

Faltavam cinco minutos para as 16 horas do dia 17 de maio de 1967, quando quatro homens - Camilo Mortágua, Hermínio da Palma Inácio, António Barracosa e Luís Benvindo - surpreenderam o país assaltando a filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz.

Roubaram, com as correções devidas (segundo o INE), o equivalente a 15 milhões de euros, mas apenas puderam utilizar cerca de quatro, pois a maior parte das notas ainda não haviam entrado e circulação e foram anuladas pelo banco.

Mas as novas não corriam tão rapidamente como hoje, e apenas no dia 19 o JN titulava: "Foi assaltada à mão armada a filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz".

O que perderam em atualidade, ganharam os leitores em detalhe, porquanto é descrito ao pormenor o assalto.

Atente-se: "(...) que os assaltantes actuando com perfeita sincronização, não haviam descurado um só pormenor, apresentando-se armados de pistolas metralhadoras e nestas adaptado tubos silenciadores".

"A ser assim, tínhamos um assalto ao estilo de "comando" (...) um assalto praticado em "bom estilo", do ponto de vista de quem o levou a cabo, bem entendido", escreve o repórter.

Os assaltantes fizeram 16 reféns, entre funcionários e clientes. Descreve o JN que o "chefe" do grupo, "de cerca de 40 anos, com bigode e usando chapéu preto e e casaco de xadrez" ameaçou então, num "português caro, embora abrasileirado", o chefe de serviço, José Castanheira: "Abre o cofre ou matamos-te a tua mulher e os teus filhos que temos ali num automóvel".

Já com o dinheiro em dois sacos, fecharam toda a gente num gabinete te e fugiram num Taunus 17M. "Muita gente o viu e não estranhou a sua presença. Tanto que também ninguém deu pela sua partida com os assaltantes lá dentro".

O seu destino era o "campo de aviação de Cernache, onde tem a sua sede a secção de Aeronáutica da Associação Académica" palco de "um outro drama", pois havia sido roubada uma avioneta.

"O bando surgira de repente no aeródromo e e com as mesmas ameaças e armas de fogo obrigara o guarda a abastecer o depósito de uma aeronave "Auster", de quatro lugares".

A avioneta levantou voo em direção a Sul, e "foi encontrada no Algarve, entre Sagres e Lagos". "Aterrara na Herdade do Vale do Paço, pertencente aos srs. Francisco Pinheiro e Vilareu Pinto Resende".