Assaltos e vandalismos assustam moradores no Amial

RP Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Vandalismo e assaltos estão a preocupa os moradores na zona do Colégio Luso-Francês, no Amial, Porto. Na madrugada desta quinta-feira um carro ficou sem as quatro rodas, menos de uma semana depois de uma onda de vandalismo que atingiu cinco viaturas.

Um BMW série 1 foi assaltado, na madrugada desta quinta-feira, na Rua de Mário Bonito (perto do Colégio Luso-Francês), no Porto, tendo ficado sem as quatro jantes e pneus, avaliados em cerca de seis mil euros.

Os assaltantes, que deixaram a viatura sobre pedras, ainda provocaram alguns danos no carro, que ficou assente na traseira.

Esta foi a segunda vez, em menos de uma semana, que viaturas foram vandalizadas ou assaltadas na zona. Na passada sexta-feira, cinco carros foram vandalizados na Rua de Cassiano Branco, uma transversal da Rua de Mário Bonito.

A PSP esteve no local