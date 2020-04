Assaltou a casa da mãe em Viana do Castelo e furtou 25 mil euros

R.P. Hoje às 15:34 Facebook

A GNR identificou um homem, de 28 anos, que assaltou a casa da mãe, furtando objetos de ouro e dinheiro avaliados em 25 mil euros.

O assalto à residência ocorreu na tarde do passado sábado e o principal suspeito era o filho da proprietária. De acordo com a GNR, "a motivação para o assalto prendeu-se com os seus problemas de dependência com estupefacientes".

A GNR localizou o homem ainda no mesmo dia e na posse de alguns dos objetos furtados à mãe.

Durante uma busca domiciliária foram recuperados vários objetos em ouro, um cofre, a chave de um veículo e 520 euros em dinheiro. Estima-se que o valor do material recuperado ronde os 25 mil euros.

O suspeito, com antecedentes criminais por roubo, foi constituído arguido e os factos participados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A operação contou com o apoio da PSP.