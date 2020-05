Assaltou banco no Entroncamento com ameaça de navalha

RP Hoje às 14:45 Facebook

Um homem, de 23 anos, foi detido pela PJ, no Entroncamento, após ter assaltado uma dependência bancária no Entroncamento, ameaçando a funcionária com uma navalha.

O assalto ocorreu no dia 27 do mês passado, mas, na noite anterior, o detido atirou uma pedra contra o vidro da porta do banco.

"No dia seguinte entrou nas instalações, ameaçou uma das funcionárias com uma navalha, logrando apropriar-se de valores em numerário que se encontravam em caixa, colocando-se de seguida em fuga", refere a Polícia Judiciária.

No entanto, o homem foi visto pela PSP do Entroncamento, no dia seguinte ao assalto, a rondar novamente as instalações do banco, tendo sido interpelado e entregue à Judiciária.



O homem, já referenciado pela prática de vários delitos, foi ouvido em Tribunal e ficou em prisão preventiva.