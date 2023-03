Assaltou cabeleireiro e ameaçou funcionárias e clientes

R.P. Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem encapuzado e armado, de 22 anos, invadiu um cabeleireiro nas Caldas da Rainha e ameaçou funcionárias e clientes, roubando 200 euros, em janeiro deste ano. Foi agora detido pela Polícia Judiciaria (PJ) no Algarve.

A operação da PJ, que incluiu buscas domiciliária e não domiciliária, levou à detenção do suspeito que, no dia 11 de janeiro deste ano, nas Caldas da Rainha, "sujeitou as funcionárias e clientes daquele estabelecimento a uma violenta ação psicológica, mediante ameaças de utilização de uma arma de fogo e agressões físicas" conseguindo roubar, além de alguns objetos, cerca de 200 euros.

Após o assalto, o suspeito ausentou-se da sua área de residência para a zona do Algarve, onde veio a ser localizado e detido. No decorrer da ação policial foram apreendidas diversas armas proibidas, nomeadamente uma espingarda caçadeira modificada.

PUB

O detido será ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.