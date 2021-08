Assaltou estabelecimento em Mértola e fugiu para Espanha

Teixeira Correia Hoje às 14:03 Facebook

Um cidadão estrangeiro de 32 anos assaltou um estabelecimento comercial num lugar próximo da fronteira de Pomarão, concelho de Mértola, e fugiu para Espanha, onde militares da GNR vieram depois a fazer a sua detenção, conjuntamente com os congéneres da Guardia Civil.

O caso ocorreu na quinta-feira e, depois de consumar o furto, o indivíduo, conduzindo uma viatura de matrícula espanhola atravessou a fronteira e veio a ser detido em Sanlúcar del Guadiana, Espanha, localidade que dista mais de 20 quilómetros de Pomarão e é fronteiriça com a localidade algarvia de Alcoutim.

Depois de receber a denúncia do furto e proceder às competentes diligências policiais, os militares da GNR do Posto de Mértola, atravessaram a fronteira e seguiram o suspeito, vindo depois a deter o mesmo numa ação conjunta com os militares da Guardia Civil.

Durante a fuga o assaltante abandonou o material furtado, nomeadamente tabaco, que foi apreendido pelas autoridades espanholas, a que foram participados os factos bem como ao Tribunal Judicial de Beja.

O Comando Territorial de Beja da GNR destaca a "excelente coordenação e cooperação entre as autoridades dos dois países, que continuam a trabalhar no combate ao crime contra o património na região transfronteiriça", justificar