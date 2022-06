Assaltou loja no Seixal e esfaqueou comerciante que o reconheceu na rua

R.P. Hoje às 16:07 Facebook

A PSP deteve, no Seixal, um jovem suspeito de quatro roubos, três crimes de posse de arma proibida e um de ofensa à integridade física qualificada. O responsável de um estabelecimento assaltado reconheceu-o na rua e confrontou-o, tendo sido esfaqueado três vezes.

O assaltante, de 20 anos, foi intercetado, na terça-feira, por agentes da Esquadra de Investigação Criminal do Seixal junto à sua residência munidos de mandado de detenção.

Foi ainda realizada uma busca domiciliária, que permitiu apreender a roupa utilizada nos assaltos, que ocorreram entre outubro e dezembro de 2021.

O responsável de um dos estabelecimentos, "reconhecendo o suspeito na via pública dias após o crime que foi alvo, confrontou-o, sendo esfaqueado com três golpes de arma branca por parte do suspeito, logrando de seguida fuga apeada", referiu a PSP esta quarta-feira.