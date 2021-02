Assaltou sete pessoas em estações da Linha de Cascais e foi detido no Alentejo

RP Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, no Alentejo, para onde havia fugido, um um indivíduo, de 20 anos, indiciado por sete roubos em estações ferroviárias da Linha de Cascais, cometido entre dezembro e o mês passado.

O indivíduo atuava com dois jovens, de 16 e 17 anos, que haviam sido detidos no dia 28 do mês passado por serem suspeitos de um roubo com faca na estação ferroviária da Cruz Quebrada.

"Na sequência da investigação desenvolvida foi possível identificar um terceiro suspeito, que se encontrava fugido e, por ter sido localizado, foram solicitados ao Ministério Público mandados de detenção, tendo o suspeito sido detido no Alentejo", revelou o Comando da PSP de Lisboa .

As autoridades imputam ao arguido sete roubos com recurso a arma branca, ocorridos nas estações de comboio da linha de Cascais, entre dezembro e o mês passado.

Ouvido em primeiro Interrogatório Judicial na Comarca de Lisboa Oeste, ficou em prisão preventiva, tal como os outros dois suspeitos.