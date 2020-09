Assassina à pancada irmã que o ia expulsar de casa

Rogério Matos Hoje às 11:28 Facebook

Indivíduo foi acolhido há quatro anos pela família iraniana e nunca trabalhou. Asfixiou a vítima para ter a certeza que estava morta. Já está em preventiva.

Uma mulher, de 61 anos, faleceu às mãos do irmão, que esmurrou e pontapeou a vítima na cabeça, ao ponto de ficar irreconhecível. O homicídio aconteceu no final de tarde de anteontem, na casa da irmã, na Quinta do Conde, em Sesimbra, onde o indivíduo foi acolhido há quatro anos. O agressor, entretanto detido pelas autoridades e colocado em prisão preventiva, ia ser expulso de casa pela irmã, por não trabalhar.