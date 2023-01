"Assassina uma pessoa e leva três anos? A Justiça está podre!"

Mãe de João Silva não se conforma com a pena aplicada a homem que fugia com meio quilo de haxixe e matou o filho.

"Tenho vergonha de viver num país onde não há justiça", atira Alexandrina Silva, lavada em lágrimas. O filho, João Silva, morreu há um ano, abalroado por Ricardo Dias numa fuga deste à GNR. Nesse dia, o mundo de Alexandrina parou: traja preto até hoje, deixou de trabalhar, não sai da cama, tão insuportável é a dor que traz no peito. À morte do seu "menino de ouro", a 4 de janeiro de 2022, seguiu-se o cancro do marido. E, agora, uma pena de três anos e dois meses para o "assassino". "Não é justo!".

João tinha-lhe ligado pouco antes do acidente. O jovem vivia há ano e meio com a namorada em Mindelo, Vila do Conde. "A Ana queria um hambúrguer. Ele nem é nada dessas comidas. Eu disse-lhe: "Filho, faz-lhe a vontade. Nem sempre, nem nunca". O que eu fui fazer". Alexandrina não contém as lágrimas. Pede desculpa. Ainda hoje pensa "e se...", farta de saber que não adianta. João ligou-lhe minutos depois. Já ia a caminho do McDonald"s.