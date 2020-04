Assassino de PSP em emboscada na Cova da Moura libertado da cadeia

Rogério Matos Hoje às 14:30 Facebook

Euclides Tavares foi libertado após cumprir 15 dos 19 anos de prisão pelo homicídio do agente da PSP Irineu Diniz, em fevereiro de 2005 na Cova da Moura, na Amadora.

O bom comportamento no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, onde tirou um curso de carpintaria, foi um fator decisivo para a libertação do homem que até 2024 se encontra em liberdade condicional.

A vítima, com 33 anos, encontrava-se dentro de um jipe da PSP em patrulha e foi atingido com 22 tiros, seis na face. Não teve tempo de reagir. Euclides foi condenado com Luís Carlos Santos, a quem o Tribunal de Lisboa aplicou uma pena de 23 anos. Euclides Tavares, agora com 36 anos, cumpriu quatro quintos da pena e deve agora regressar a casa de familiares nos arredores de Lisboa.

Na madrugada de 17 de fevereiro, de 2005, Irineu Diniz, 33 anos, seguia no lugar do pendura numa viatura policial que entrava no bairro da Cova da Moura para uma patrulha de rotina. Na estreita Rua do Chafariz, o jipe da PSP viu-se impedido de seguir a marcha e teve que recuar.

Durante a manobra, uma segunda viatura seguia atrás e tiveram que parar. Foi nesse momento que um grupo de indivíduos, que pensava estar perante uma operação policial, disparou indiscriminadamente contra a viatura, atingindo Ireneu com 22 tiros, seis na face. Perante a salva de tiros de pistola-metralhadora e caçadeira, o condutor conseguiu acelerar e fugir, sem ser atingido, e dirigiu-se ao Hospital Amadora Sintra, mas Irineu não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou por falecer. Os então suspeitos colocaram-se em fuga e a Polícia Judiciária de Lisboa determinou que foram utilizadas armas com três calibres diferentes, uma das quais uma pistola-metralhadora Uzi, arma de guerra.

Euclides Tavares foi o primeiro a ser detido, poucos dias depois do homicídio, durante uma operação policial no Bairro da Cova da Moura. Luís Carlos Santos foi detido cerca de uma semana depois. O cabo-verdiano estava evadido da cadeia, onde cumpria pena por homicídio, e foi mesmo emitido mandato de captura internacional, mas a PJ e PSP encontraram-no na Amadora.

Perfil da vítima

Irineu Jesus Gil Diniz, de 33 anos, natural de Soeiro, concelho de Vinhais, Bragança. Era o irmão mais velho de quatro e prestava serviço há onze anos na esquadra de Alfragide da PSP. Desde a morte do pai, 10 anos antes, que era um sustento importante da família.